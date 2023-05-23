FETÖ üyeliğinden yargılanan 11 askeri tabip hakkında mütalaa

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İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesindeki 10'uncu duruşmada, bazı sanıklar hazır bulundu. Mahkeme Başkanı Hülya Ergül, son iki celsede verilen ara kararlara rağmen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne sanıklar yönünden güncellenen ankesör, sabit hat arama kayıtları çerçevesinde yeniden ankesör havuz sorgusu hususunda yazılan yazılara cevap verilmediğini, dosyanın uzun süredir sürüncemede kalması dikkate alınarak cevap beklenmesine yer olmadığına oy birliğiyle karar verildiğini tutanağa geçirdi.

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, firari elebaşı Fethullah Gülen hakkındaki dosyanın ayrılmasını talep etti. Mütalaada sanık Hüseyin Günay'ın TSK'da Tabip Binbaşı Psikiyatri Uzmanı olduğu ve sanık Zafer Işılak'ın TSK'da Kardiyoloji Uzmanı Tabip Binbaşı olduğu belirtilerek örgütün izlediği strateji doğrultusunda askeri lise öğrencilerini tıbbi muayeneler ve tanıların konulmasında esas alınması gereken kurallara uymayarak "Askeri öğrenci olamaz" raporu verilmesine neden oldukları ve böylece öğrencilerin askeri okula geçişlerine ve eğitim görmelerine hukuka aykırı biçimde engel oldukları kaydedildi. Sanık Ramazan Akyıldız'ın da TSK'da MSB Sağlık Kurulu Daire Başkanı Tabip Albay olduğu ve örgütün stratejisi doğrultusunda askeri lise öğrencileri hakkında verilen sağlık kurulu raporlarının onaylanmak üzere Milli Savunma Bakanlığına gönderilmesinin ardından, sadece raporlar üzerinden anlayabilme imkanına sahip olmasına rağmen itiraz etmeden onaylanarak kesinleşmesini sağladığı ve öğrencilere "Askeri öğrenci olamaz" raporu verilmesine neden olduğu belirtildi. Mütalaada sanıklar Ramazan Akyıldız, Zafer Işılak ve Hüseyin Günay'ın "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Ayrıca sanıklar hakkında "Kamu görevlisinin resmi belge sahteciliği", "Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi" ve "1632 sayılı Askeri Ceza Kanununa muhalefet" suçlarını işledikleri sabit olmadığı gerekçesiyle beraatları istendi.

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9 SANIĞA BERAAT TALEBİ

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Sanıklar Ahmet Özbek, Altan Kaçan, Battal Altun, Kadir Çolakoğlu, Mehmet Sadun Yücel, Mustafa Güneş, Suat Demirtuğ ve Yavuz Öztürker'in "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Kamu görevlisinin resmi belge sahteciliği", "Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi" ve "1632 sayılı Askeri Ceza Kanununa muhalefet" suçlarını işledikleri sabit olmadığı gerekçesiyle beraatları talep edildi. Sanık Öner Tatar'ın da bu suçlarla birlikte "Kamu kurum ve kuruluşlarını zararına dolandırıcılık" suçundan da beraati istendi.

SON SAVUNMALAR İÇİN DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, 12 tutuksuz sanık hakkında yurtdışına çıkış yasaklarının devamına karar verdi. Fethullah Gülen hakkındaki yakalama kararının beklenmesine hükmeden mahkeme, sanık ve avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını yapmaları için süre verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME

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İddianamede, aralarında FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in örgüt yöneticiliği olmak üzere 11'i tutuklu askeri tabip hakkında "terör örgütüne üye olma", "Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "Eğitim ve öğrenim hakkının engellenmesi" suçlarından dava açıldı. Şüpheli Fethullah Gülen hakkında üç ayrı suçtan 33 şüpheliye yönelik olarak 286 yıldan 306 yıla kadar hapis talep edilirken; diğer 11 şüphelinin 279 yıldan 299 yıla kadar hapisleri istendi. (DHA)