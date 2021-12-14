FETÖ üyelerine sahte kimlik hazırlayan sanığa 16 yıl 6 ay hapis

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Koronayı bilen Bill Gatesten flaş iddia... Çok konuşulacak 2022 açıklamasıKoronayı bilen Bill Gates'ten flaş iddia... Çok konuşulacak 2022 açıklaması#Bill Gates
3-2nin ardından soyunma odası Tansiyon arttı, Mesut Özil yüksek sesle...3-2'nin ardından soyunma odası! Tansiyon arttı, Mesut Özil yüksek sesle...#Fenerbahçe
Hava soğuyor, kar geliyor İstanbul için tarih belli olduHava soğuyor, kar geliyor! İstanbul için tarih belli oldu#Meteoroloji
Berfinin babası son görüşmelerini anlattı: İkna ettim sandım ama maalesef...Berfin'in babası son görüşmelerini anlattı: İkna ettim sandım ama maalesef...#Berfin Özek
Hastaneye gitmeyi reddetmiş Belgin Dorukun oğlu ölü bulunduHastaneye gitmeyi reddetmiş! Belgin Doruk'un oğlu ölü bulundu#Bursa
Sahte içki kâbusu Can kaybı giderek artıyor... 4 ilden peş peşe acı haberler geldiSahte içki kâbusu! Can kaybı giderek artıyor... 4 ilden peş peşe acı haberler geldi#Sahte İçki
Savaş değil istila...Adım adım işgal Uyarılar peş peşe geldi: Bu bir intihar...Savaş değil istila...Adım adım işgal! Uyarılar peş peşe geldi: Bu bir intihar...#Çin
Önce suni teneffüs sonra kalp masajıÖnce suni teneffüs sonra kalp masajı! #Hindistan
Casuslardan çocuklara yollanan hediye şoke ettiCasuslardan çocuklara yollanan hediye şoke etti!#İngiltere
Burası ne İstanbul, ne İzmir, ne de Antalya... Rezervasyonlar aylar öncesinden dolduBurası ne İstanbul, ne İzmir, ne de Antalya... Rezervasyonlar aylar öncesinden doldu! #Yayla
CIAin UFO raporu yayınlandı... Şoke eden görüntüCIA'in 'UFO raporu' yayınlandı... Şoke eden görüntü!#Cıa
Marmarada müsilajdan sonra yeni tehdit İstila ettilerMarmara'da müsilajdan sonra yeni tehdit! İstila ettiler#Marmara Denizi
Kadını istemediği bir hamileliğe zorlamak acımasızlıkKadını istemediği bir hamileliğe zorlamak acımasızlık!#Milla Jovovich
Dehşete düşüren hırsızlık... Sevgilisini böyle soyduDehşete düşüren hırsızlık... Sevgilisini böyle soydu!#Akıllı Telefon
Sunucu Nursel Erginin kızı Bengü 23 olduSunucu Nursel Ergin'in kızı Bengü 23 oldu!#Onur Saylak
HABERLERGündem Haberleri

FETÖ üyelerine sahte kimlik hazırlayan sanığa 16 yıl 6 ay hapis

#Ankra#FETÖ#Terör
FETÖ üyelerine sahte kimlik hazırlayan sanığa 16 yıl 6 ay hapis

FETÖ/PDY mensuplarına sahte kimlik hazırladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan İlker Değirmenci, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haberin Devamı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede İlker Değirmenci'nin, FETÖ/PDY'nin 'emniyet mahrem imam'larından Ümit Horzum ile diğer örgüt mensuplarına sahte kimlik hazırladığı belirtildi. Değirmenci'nin aynı zamanda örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu ve kapatılan kurumlarında görev yaptığı belirtildi.

Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan İlker Değirmenci, karar duruşmasında hazır bulundu. Sanık Değirmenci, isnat edilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını, 'ByLock' kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespiti kabul etmeyerek, aleyhindeki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme heyeti, İlker Değirmenci'ye 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 12 yıl, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan ise 4 yıl 6 ay olmak üzere toplam 16 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankra#FETÖ#Terör

BAKMADAN GEÇME!

İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor İşte o evlerin değerleri...

İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor! İşte o evlerin değerleri...

#İngiltere Kraliyet Ailesi
Survivor 2022 kadrosunda ters köşe Fenerbahçe derken bir kez daha veda; Aycan Yanaç

Survivor 2022 kadrosunda ters köşe! Fenerbahçe derken bir kez daha veda; Aycan Yanaç

#Survivor2022
James Bond kızı Naomie Harristen tüyler ürperten itiraf: Herkesin içinde eliyle taciz eti, kimse sesini çıkarmadı

James Bond kızı Naomie Harris'ten tüyler ürperten itiraf: Herkesin içinde eliyle taciz eti, kimse sesini çıkarmadı

#Naomie Harris