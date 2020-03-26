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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)
Haber Giriş: 26.03.2020 - 15:22,Son Güncelleme:/

FETÖ şüphelisi çift, saklandıkları evde yakalandı

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FETÖ şüphelisi çift, saklandıkları evde yakalandı
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FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle yaklaşık 2 yıldır aranan çift, Burdur'un Bucak ilçesinde saklandıkları evde jandarma tarafından yakalandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan yaklaşık 2 yıldır aranan M.Ç. ile eşi N.Ç.'yi Bucak ilçe merkezinde saklandıkları evde yakalayıp, gözaltına aldı. Yapılan sorgusunda M.Ç.'nin Antalya'da KHK ile kapatılan özel bir yurtta müdür olarak görev yaptığı, örgütün şifreli mesajlaşma programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu ve Bank Asya'da hesap hareketleri bulunduğu tespit edildi. Eşi N.Ç.'nin ise aynı yurtta çalıştığı belirlendi.

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Antalya'ya sevk edilen şüphelilerden M.Ç., çıkarıldığı Antalya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. N.Ç. ise Antalya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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