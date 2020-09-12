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Mesut Hasan BENLİ / ANKARA-AA
Haber Giriş: 12.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

FETÖ şüphelisi 60 avukata gözaltı

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
FETÖ şüphelisi 60 avukata gözaltı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ ile irtibatlı bazı avukatların, soruşturma ve kovuşturmaları yönlendirdiği iddiasıyla soruşturma başlattı.

Savcılık, yaklaşık bir yıldır süren teknik takibinin ardından dün operasyon için harekete geçerek, FETÖ’nün avukatlık yapılanmasında yer aldığı belirlenen 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

15 BÜROYA BASKIN YAPILDI

Hakkında yakalama kararı verilen şüphelilerden 53’ünün Ankara’da olduğu ve toplam 45 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınanların evlerinde ve 15 avukatlık bürosunda savcıların nezaretinde arama yapılarak, şüphelilerin dijital materyallerine ve örgütsel dokümanlara el konulduğu ifade edildi.

KRİTİK İSİMLERİN AVUKATLARIYDI

Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden avukat K.Ö’nün FETÖ çatı davasında yargılanan firari sanık Şerif Ali Tekalan’ın, şüpheli İ.D’nin de FETÖ’nün eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek ile medya yapılanmasında yargılanan bazı eski gazetecilerin avukatlığını yaptığı belirtildi.

ASKERİ YAPILANMAYA OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca, FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada da 44 kişi için gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 17 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonda, 13’ü sivil mahrem imam, 31’i askeri personel ve öğrenci toplam 44 kişiden 22’si yakalandı.

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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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