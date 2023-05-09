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FETÖ/PDY'nin sözde Nizip sorumlusu yakalandı

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#FETÖ/PDY#Gaziantep#Operasyon
FETÖ/PDYnin sözde Nizip sorumlusu yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 18:58

Gaziantep ve Adana emniyetinin FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik ortak operasyonunda, örgütün sözde Nizip ilçe sorumlusu şahıs yakalandı.

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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Gaziantep ve Adana emniyetinin ortak operasyonunda, sözde Nizip ilçe sorumlusu olduğu tespit edilen ve hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranma kaydı bulunan şüpheli şahıs yakalandı. Adana'nın Ceyhan ilçesinde yakalanan adli mercilerce tutuklandı.

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#FETÖ/PDY#Gaziantep#Operasyon

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