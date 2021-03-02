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AA
Haber Giriş: 02.03.2021 - 20:56 | Son Güncelleme:

FETÖ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

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FETÖ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Balıkesir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sivil mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 11 zanlının yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Balıkesir, Bursa ve Çanakkale'de şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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