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Gündem
AA
Haber Giriş: 23.04.2021 - 19:44 | Son Güncelleme:

FETÖ mensubu 8 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

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FETÖ mensubu 8 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 8'i Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 9 kişinin hudut birliklerince yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, FETÖ ile mücadelenin hudutlarda da aralıksız devam ettiği belirtildi.

İpsala'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığı kaydedilen açıklamada, "İpsala İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen şahıslardan 8'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." bilgisi paylaşıldı.

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