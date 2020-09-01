‘FETÖ imamı soruları dağıttı’

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Kara Harp Okulu (KHO) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheliden 21’i itirafçı oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu’nda eğitim gören 21 şüpheli, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirterek itirafçı oldu ve örgüte ilişkin bildiklerini anlattı.

Zanlıların, FETÖ ile bağlantısını bildikleri askerleri ve kendilerinden sorumlu mahrem imamların isimlerini verdikleri ve bu kişileri teşhis ettikleri öğrenildi.

ÖRNEK DİYE VERDİLER, AYNISI ÇIKTI

Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında itirafçı olan şüphelilerden A.M.A., ortaokulda öğrenim görürken öğretmeninin yönlendirmesiyle FETÖ’ye ait dershaneye gittiğini, örgütün yönlendirmesiyle de askeri lise sınavlarına hazırlandığını anlattı. Sınavdan iki hafta önce kendisinden sorumlu mahrem imamın örgüte ait evde 2010 Askeri Liselere Giriş Sınavı’na hazırlanmaları için örnek sorular dağıttığını belirten A.M.A., evde çözdüğü soruların aynısının sınavda karşısına çıktığını beyan etti.

A.M.A., KHO’da eğitim gördüğü sırada darbe girişiminin yaşandığını, okulun kapatılmasıyla başka bir üniversitede eğitimine devam ettiğini söyledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, 24 Ağustos’ta gözaltı kararı verilen eski KHO öğrencisi 42 zanlıdan 29’u Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.