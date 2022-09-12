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FETÖ firarisi yarbay Edremit'te yakalandı

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#FETÖ#Yarbay#Yakalama
FETÖ firarisi yarbay Edremitte yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 01:48

Fethullahçı Terör Örgütü üyesi olmak suçundan meslekten ihraç edilen firari yarbay F.H., Balıkesir'in Edremit ilçesinde yakalandı.

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Balıkesir Valiliği, FETÖ firarisi olduğu belirtilen yarbay F.H.'nin yakalandığını duyurdu. Valiliğin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Edremit Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak Suçundan hakkında yakalama kararı bulunan İhraç Kara Yarbay F.H. gizlendiği Edremit-Altınoluk’ta bulunan ikametinde yapılan çalışmalar neticesinde yakalanmıştır. Firari şahıs gerekli işlemlerinin akabinde Edremit Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş olup çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. FETÖ/PDY ve diğer terör örgütlerine yönelik çalışmalarımız aralıksız ve titizlikle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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#FETÖ#Yarbay#Yakalama

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