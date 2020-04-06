Feti Yıldız kimdir? MHP Milletvekili Feti Yıldız kaç yaşında ve nereli?
MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, corona virüsü nedeniyle hastaneye yatırıldı. MHP'li vekil Twitter hesabından yaptığı açıklamada; 'COVID-19 Virüsü sebebiyle hastaneye yatırılıyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Allaha emanet olun' ifadelerini kullandı. Bu gelişmenin ardından Feti Yıldız'ın kim olduğu merak konusu oldu. İşte, MHP Milletvekili Feti Yıldız hakkında merak edilenler...
1953 yılında Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde dünyaya geldi. Kayseri Sümer Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul'a gelen Yıldız, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni okudu.
1980 öncesi Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı görevini yürütmüştür. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı olarak görev yapmıştı. 2018 yılı itibarıyla MHP Hukuk İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır.
27. dönem İstanbul milletvekilidir. Orta düzeyde Fransızca bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
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