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AA
Haber Giriş: 02.09.2020 - 18:32 | Son Güncelleme:

Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki kişi kurtarıldı

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Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki kişi kurtarıldı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde motoru arızalanınca denizde sürüklenmeye başlayan teknedeki kişi kurtarıldı. Ekipler tekne ve içindeki kişiyi Fethiye Limanı'na götürdü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Kurtoğlu Boğazı açıklarında bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti. Ekipler tekne ve içindeki kişiyi Fethiye Limanı'na götürdü.

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