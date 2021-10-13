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Fethi Sekin’i şehit eden bomba ve mermileri bu hain temin etmiş

#Fethi Sekin#İzmir#PKK/KCK
Fethi Sekin’i şehit eden bomba ve mermileri bu hain temin etmiş

İzmir’de, polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can’ın şehit olduğu adliye saldırısı için bomba ve tüfek fişeklerini temin ettiği belirlenen Suriye uyruklu, PKK/KCK’lı terörist Delil Hıso yakalandı.

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İzmir Adliyesi'ne yönelik 5 Ocak 2017'de PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen ve polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can'ın şehit olduğu saldırıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren polis, PKK/KCK'lı terörist Delil Hıso’yu yakaladı.

SABIKASI KABARIK

‘Delil Azzo’ kod adlı Suriyeli teröristin, adliyeye saldıran teröristlerin kullandığı kalaşnikof tüfek fişeklerini, TNT bomba malzemelerini ve el bombalarını İzmir’e getirdiği belirtildi. Teröristin, 2015 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen 3 bombalı eylem ve zırhlı polis aracına yapılan silahlı saldırıya katıldığı da belirtildi.

Fethi Sekin’i şehit eden bomba ve mermileri bu hain temin etmiş

TUTUKLANDI

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Delil Hıso, polisteki işlemlerinin ardından ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma’ suçundan sevk edildiği İzmir Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklandı.

KAHRAMANCA ÇATIŞMIŞTI

İzmir Adliyesi C Blok girişinde 5 Ocak 2017’de bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirilmiş, teröristlerle çatışmaya giren trafik polisi Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can şehit olmuş, 9 kişi yaralanmıştı. Polis memuru Sekin, canı pahasına adliyede yaşanacak bir faciayı önlemiş, yüzlerce kişinin hayatını kurtarmıştı.

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#Fethi Sekin#İzmir#PKK/KCK