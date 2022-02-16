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Fetani Battal kimdir? İşte AK Parti Milletvekili Fetani Battal'ın biyografisi

#Fetani Battal#Fetani Battal Kimdir#Seoanasayfa
Fetani Battal kimdir İşte AK Parti Milletvekili Fetani Battalın biyografisi

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal (59), dün saat 13.00 sıralarında TBMM’deki odasında fenalaştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Battal, burada yapılan anjiyonun ardından baypas ameliyatına alındı. Bu gelişmenin ardından AK Parti Milletvekili Fetani Battal'ın biyografisi merak konusu oldu. Peki, Fetani Battal kimdir?

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AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) çalışmaları sırasında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Milletvekili Battal, ameliyata alındı. İşte, AK Parti Milletvekili Fetani Battal'ın biyografisi...

FETTANİ BATTAL KİMDİR?

1963 yılında Bayburt'ta dünyaya geldi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Matematik Bölümünü bitirdi.

22 ve 23. Dönemde Bayburt Milletvekili seçildi. Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu Sözcüsü ve Millî Eğitim Komisyonu Üyesi olarak görev aldı.

Battal, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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