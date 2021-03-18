Festus Okey’in ölümüne 16 yıl hapis cezası

Yıldız yargılandığı davada 2011’de, 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı. Yargıtay bu kararı bozdu ancak mahkeme kararında direndi. Bu kez Yargıtay Ceza Genel Kurulu, mahkemenin kararını bozdu. Mahkeme yeniden ele aldığı davanın dünkü duruşmasında, polis Cengiz Yıldız’ı 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

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