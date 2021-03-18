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Ayşegül USTA / İSTANBUL
Haber Giriş: 18.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Festus Okey’in ölümüne 16 yıl hapis cezası

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Festus Okey’in ölümüne 16 yıl hapis cezası

20 Ağustos 2007’de İstanbul’da gözaltına alınan Nijeryalı Festus Okey, Beyoğlu Polis Merkezi’nde Polis Memuru Cengiz Yıldız’ın silahından çıkan kurşunla öldü.

Yıldız yargılandığı davada 2011’de, 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı. Yargıtay bu kararı bozdu ancak mahkeme kararında direndi. Bu kez Yargıtay Ceza Genel Kurulu, mahkemenin kararını bozdu. Mahkeme yeniden ele aldığı davanın dünkü duruşmasında, polis Cengiz Yıldız’ı 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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