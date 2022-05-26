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Festus Okey davasında 4’üncü karar

#Festus Okey#İstanbul#Polis
Festus Okey davasında 4’üncü karar

İstanbul Beyoğlu’nda 2007’de gözaltına alınan Nijeryalı Festus Okey’in (25) nezarethanede polis kurşunuyla ölmesiyle ilgili davada yargılanan polis Cengiz Y. 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Bu karar 15 yılda verilen 4’üncü farklı karar oldu.

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Festus Okey, 2007’de Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün nezarethanesindeyken, polis Cengiz Y.’nin silahından çıktığı tespit edilen kurşunla öldü. Cengiz Y., İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 2011’de ‘taksirle ölüme neden olmak’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı. Yargıtay kararı bozdu ancak mahkeme kararında direndi. Dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gitti. Kurul da kararı bozdu. Okey’in Nijerya’daki ailesinin 12 yıl sonra katılmaya hak kazandığı davada, 2021’de verilen kararla Cengiz Y., 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay bir kez daha kararı bozdu. Dördüncü kez görülen davada dün karar verildi. Cengiz Y., ‘taksirle öldürme’ suçundan 3 yıl 4 ay hapse çarptırıldı.

 

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#Festus Okey#İstanbul#Polis

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