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Festivalde barış rüzgârı esti

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#ULUSLARARASI Ankara Müzik Festivali#CSO Ada Ankara Tarihi Salonu#Orkestra Akademik Başkent
Festivalde barış rüzgârı esti
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2024 07:00

ULUSLARARASI Ankara Müzik Festivali, dün akşam CSO Ada Ankara Tarihi Salonu’nda 21 yıl önce kurulan Orkestra Akademik Başkent’i (OAB) ağırladı.

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Konserde Yunan besteci Nikos Skalkottas ile Türk Besteci Tolga Tüzün’ün eserinin seslendirilmesi ile iki ülke arasında son dönemde yaşanan ılımlı havanın sanatta da devamı hedeflendi. İstanbul doğumlu 34 yaşındaki genç Ermeni kadın şef Sibil Arsenyan’ın orkestrayı yönettiği konserin solistleri ise Adana’da Gürcü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen keman sanatçısı Veriko Tchumburidze ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı bursunu kazanarak Azerbaycan’ın Altın Kitabı’nda yer alan marimba sanatçısı Elman Mecid oldu.

Kadın orkestra şefi olmanın zorluklarının olduğunu ifade eden Sibil Arsenyan, “Kadın orkestra şefi olmak ve en sonunda Türkiye’de Ermeni bir kadın orkestra şefi olmak ile birçok parametrenin etkilediği türlü zorlukları, hep daha çok çalışarak aşmaya çalıştım ve çalışıyorum” dedi. 

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#ULUSLARARASI Ankara Müzik Festivali#CSO Ada Ankara Tarihi Salonu#Orkestra Akademik Başkent

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