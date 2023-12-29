Fergio Bey’in maskeli partileri

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"FERGIO House” adlı grubun üyeleri genç kadın ve erkeklerden oluşuyor. Başta Büyükçekmece olmak üzere “malikâne” dedikleri evlerde bir araya geliyor ve özel partiler düzenliyorlar. Bu partilere katılanlar belli kurallara göre seçiliyor. “Fergio Bey” adını kullanan ve ‘saygın’ bir işinsanı olduğunu söyleyen biri tarafından yönetilen grup, kendini “şirket” veya “proje” olarak tarif ediyor. ‘Onlyfans’ isimli uygulama için de içerik üretiyorlar. Lüks markaların şubelerini kapatıp özel alışverişler yapıyorlar.

100 BİN TAKİPÇİ

Instagram’da 100 bine yakın takipçileri var. Paylaştıkları “+18” videoların izlenme ve yorumlanma sayıları oldukça yüksek. Üyelerinin faaliyetlerinin tamamen “rızaya dayalı” olduğunu vurguluyorlar. Bir parti davetiyesinde “Lüks ve +18 hayatların yaşandığı bu merak uyandıran malikâneyi keşfettikçe kendinizi kaybedeceksiniz” yazıyor. Fergio Bey adlı kişi, grubun hesabında paylaşılan bir videoda kendini “normal hayatında saygı gören bir kişi” diye tarif ediyor. Sesini dijital olarak değiştiren yüzü maskeli grup lideri, ‘proje’ diye bahsettiği faaliyetleri hakkında şunları söylüyor: “Gerçek kimliğimle bilinirsem, burada yarattığım gizemli dünya atmosferini zedelemekten çekiniyorum.

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GİZLİ ARZULAR...

İnsanların gizli arzuları sadece tanınmadığı ortamlarda, tanımadığı insanlar arasında çıkıyor. Gizem yaratmamdaki sebep de bu. Çevredeki herkes bu projeyle uğraştığımı biliyor. Ancak beni hiçbir kimlikte tamamen yüzü açık göremeyeceksiniz. Zaten mesleğimde başarılıyım. Hiç mütevazı olamayacağım çünkü milyonluk projelere imza attım. Burada da oyuncularımın bütün masraflarını ben karşılıyorum. Bu proje maddi çıkarlar için değil eğlence amaçlı.”

‘VATANA MİLLETE BAĞLIYIZ’

“ADNAN Oktar” yapılanmasına benzetilen grup üyeleri, iddialara karşı şu açıklamayı yaptı: “Bizler de tıpkı sizler gibi vatanına bağlı, bu ülkenin saygın vatandaşlarıyız. Etkinliklerimiz katılımcıların rızası ve güvenliği en üst düzeyde tutularak yasalara uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Tüm etkinlik ve içeriklerimiz +18 yaş uygulamasına tabidir. Kamuoyundan gelen eleştirilere açığız ve bu eleştirileri dikkate alıyoruz.”

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ÜNLÜ FİLMDEKİ GİBİ

Grup üyelerinin kimliklerini gizli tutup maskeler takarak malikânede özel partiler düzenlemesi, akıllara 90’lara damga vuran Stanley Kubrick’in “Eyes Wide Shut-Gözleri Tamamen Kapalı” filmini getirdi. Benzer sahnelerin yer aldığı filmin başrollerinde o dönemde evli olan Tom Cruise ve Nicole Kidman rol almıştı.

Filmin başrolünde Tom Cruise ve Nicole Kidman var.