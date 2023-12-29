Fergio House’a müstehcenlik operasyonu... Bu kez fantezi değil gerçek kelepçe

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ÇETELERE, uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan Kafes operasyonları serisinin 26’ncısı sosyal medyadan müstehcen yayınlar yapan bir gruba yönelik oldu. Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Kartal, Beyoğlu ve Eyüpsultan ilçelerinin yanı sıra Isparta, Hakkari, Ankara, Gaziantep, İzmir, Konya ve Antalya’daki adresler basıldı. İstanbul’daki adreslerden biri de, İstiklal Caddesi’nde havaya para saçtıkları gerekçesiyle gözaltına alınan kişilerdi. Sosyal medya hesaplarından çılgın bir yılbaşı partisi yapacaklarını duyuran Fergio House üyelerinin kapısını davetlilerden önce polis çaldı. Adreslerde arama yapan polisler 19 kişiyi kelepçeleyerek gözaltına aldı.

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‘Fergio House’, paylaştığı müstehcen içerikler ve özel partileriyle tartışma konusuydu. İstanbul merkezli operasyonda 8 ilde 19 kişi gözaltına alındı.

DESTE DESTE SAHTE DOLAR

Operasyonu sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Halkımızın huzurunu kaçıranları adalete teslim etmeye kararlıyız. Operasyon kapsamında, Instagram ve X platformlarında ‘Fergio House’ isimli sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan şahısların organize bir şekilde hareket ederek müstehcen içerikli parti yapacakları tespit edildi. Düzenlenen operasyonlarda 18 ilde 9 şüpheli şahıs yakalandı. 2 bin sahte 100 dolarlık banknota el konuldu” dedi.

YILBAŞI PARTİSİNİ BÖYLE DUYURMUŞLARDI

BÜYÜLEYİCİ BİR GECEYE HAZIR MISINIZ

BAKAN Ali Yerlikaya’nın paylaşımında bahsettiği müstehcen içerikli yılbaşı partisi için Fergio House şu duyuruyu yapmıştı: “Büyüleyici bir geceye hazır mısınız? Bu özel geceye, hayal gücünün sınırlarını zorlayan fantezilere sahip, benzersiz kişilikler katılacak. Her köşesi sürprizlerle dolu bu esrarengiz mekânda, gizem ve heyecan dolu anlar sizi bekliyor. Bu eşsiz deneyimi kaçırmayın, yerinizi hemen ayırtın!” Paylaşımdan kısa süre sonra da tüm biletlerin tükendiği duyuruldu.

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İSTİKLAL’DE DOLAR SAÇMIŞLARDI

Grup üyelerinden bazıları, İstiklal Caddesi’nde taklit dolar dağıtmalarıyla gündeme gelmişti.