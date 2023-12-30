Fenomene 'hız denemesi' cezası: 200 kilometreyi geçti

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"Yaspe" isimli sosyal medya fenomeni, Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli istikametinde, hız denemesi yaptı. Fenomenin 200 kilometre hızı geçtiği görüntüleri sosyal medya üzerinde paylaştığı belirlendi. Sosyal medya fenomeninin sayfasında ve otoyol kameralarında inceleme yapan Trafik Jandarması ekipleri, denemenin saatini ve hangi güzergâh üzerinde yapıldığını tespit etti.

Söz konusu aracın tescil plakası üzerinden, '2918 Karayolları Trafik Kanunu'nun, "Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını yüzde 30'dan yüzde 50'ye kadar aşmak" maddesinden cezai işlem uygulandı.