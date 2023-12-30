×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Fenomene 'hız denemesi' cezası: 200 kilometreyi geçti

Güncelleme Tarihi:

#Fenomen#Hız Denemesi#Ceza
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2023 10:36

Kuzey Marmara otoyolunda hız denemesi yaparak 200 kilometre hızı geçen ve sosyal medyada paylaşan "Yaspe" isimli fenomeni, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tespit ederek cezai işlem uyguladı.

Haberin Devamı

"Yaspe" isimli sosyal medya fenomeni, Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli istikametinde, hız denemesi yaptı. Fenomenin 200 kilometre hızı geçtiği görüntüleri sosyal medya üzerinde paylaştığı belirlendi. Sosyal medya fenomeninin sayfasında ve otoyol kameralarında inceleme yapan Trafik Jandarması ekipleri, denemenin saatini ve hangi güzergâh üzerinde yapıldığını tespit etti.

Söz konusu aracın tescil plakası üzerinden, '2918 Karayolları Trafik Kanunu'nun, "Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını yüzde 30'dan yüzde 50'ye kadar aşmak" maddesinden cezai işlem uygulandı.

Fenomene hız denemesi cezası: 200 kilometreyi geçti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenomen#Hız Denemesi#Ceza

BAKMADAN GEÇME!