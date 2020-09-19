Fenomene gözaltı; 3'üncü maymun baskını

Daha önce iki kez hakkında işlem yapılan Meriç İzgi’nin yeniden maymun edindiği bilgisi alındı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Meriç İzgi’nin Sarıyer’deki evinde maymun beslediğinin belirlenmesinin ardından önceki gün operasyon düzenlendi. Savcılığın İzgi için bu kez gözaltı kararı verdiği operasyonda, Meriç İzgi ve arkadaşı Elif Türkan E. gözaltına alındı. Evde bulunan makak maymunu muhafaza altına alındı. Elif Türkan E., adli işlemlerinin ardından serbest kalırken, İzgi, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. İzgi’nin Emniyet’teki ifadesinde “Maymun benim değil bir arkadaşımın” dediği iddia edildi. Maymun ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.

İMZA ŞARTIYLA SERBEST

Meriç İzgi, adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin sorularına, “Kazancım falan yok, sevgi ile alakalı bir şey” dedi. Adliyeye getirilen İzgi, nöbetçi savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme İzgi’nin ayda bir kez ikametine en yakın karakola imza vermek şartı ile serbest kalmasına karar verdi.