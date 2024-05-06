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Fenomen Yağmur Taktaş, ABD'de hayatını kaybetmişti! Mezarı açıldı, otopsi yapılacak

Güncelleme Tarihi:

#Yağmur Takkaş#Şüpheli Ölüm#Adana
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 13:02

Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş (28) Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) hayatını kaybetmişti. Yağmur Taktaş’ın ailesi, avukatları aracılığıyla, daha önce darbedilen ve dalağını kaybeden kızlarının ölümüne sebep olduğunu iddia etikleri Türk asıllı ABD vatandaşı ressam sevgilisi A.C.F.’den şikayetçi oldu. Yağmur Taktaş’ın Adana’daki mezarı, ailesinin başvurusu üzerine bugün açıldı. Taktaş’ın çıkarılan cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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'İşte Benim Stilim' isimli televizyon yarışmasıyla ünlenen Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, 3 Nisan’da ABD’de fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Taktaş’ın cenazesi, ABD'de yapılan otopsinin ardından 20 Nisan’da hava yoluyla getirildiği Adana’daki Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Yağmur Taktaş’ın ailesi, avukatları aracılığıyla, daha önce darbedilen ve dalağını kaybeden kızlarının ölümüne sebep olduğunu iddia etikleri Türk asıllı ABD vatandaşı ressam sevgilisi A.C.F.’den şikayetçi oldu.

Fenomen Yağmur Taktaş, ABDde hayatını kaybetmişti Mezarı açıldı, otopsi yapılacak

Yağmur Taktaş'ın ismini açıklamak istemeyen teyzesi K.C., kanında ölümüne neden olmayacak kadar uyuşturucu bulunduğu tespit edilen yeğeninin, ressam sevgilisi tarafından uyuşturucuya alıştırıldığını ileri sürdü. Yeğeninin darbedilip, tutulduğu yerde aç bırakıldığını da iddia eden teyze, "Hem ABD’de hem Türkiye’de hukuk mücadelesi başlattık. Bu konunun asla peşini bırakmayacağız. Sevgilisi, kıskançlığından güzel görünmesin diye saçlarının ön kısmını ve kaşlarını bile kazıyordu” dedi.

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OTOPSİ SONUCU BEKLENECEK

Taktaş ailesi, bu şüphe üzerine avukatları aracılığıyla cenazenin çıkarılıp Türkiye'de de otopsi yapılması için başvuruda bulundu. Başvurunun kabul edilmesiyle bugün Taktaş’ın merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı’ndaki kabrine gidildi. Savcı, polis ve avukatların gözetiminde Yağmur Taktaş’ın cenazesi ekipler tarafından kabrinden çıkarıldı.

Fenomen Yağmur Taktaş, ABDde hayatını kaybetmişti Mezarı açıldı, otopsi yapılacak

Ardından Taktaş’ın cenazesi, tabuta konulup cenaze aracıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Burada açıklama yapan Taktaş ailesinin avukatı Fethi Öksüz, “Fethi kabir işlemini gerçekleştirdik. Cenaze şu anda Adana Adli Tıp Kurumu morgunda. Otopsi yapılacak ve sonucu bekleyeceğiz” diye konuştu.

Fenomen Yağmur Taktaş, ABDde hayatını kaybetmişti Mezarı açıldı, otopsi yapılacak

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#Yağmur Takkaş#Şüpheli Ölüm#Adana

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