Fenomen Ares'in ölümü çok konuşulmuştu! Cinayet davası sil baştan

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Kadir Ozan Erdal, iddiaya göre, internet sitesinde kız kardeşi H.E.'nin (14) uygunsuz fotoğraflarını gördü. Erdal'ın baskı yaptığı kız kardeşi H.E. de fotoğrafları internet sitesine 'Ares' takma adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir'in koyduğunu söyledi. Kadir Ozan Erdal, durumu babası Veysi Erdal'a anlattı. Diyarbakır'dan Antalya'nın Kepez ilçesinde gelen baba- oğul, Özdemir'e reklam filmi çekme bahanesiyle randevu verdi. Baba ve oğlu, 4 Şubat 2020'de kafede buluştukları Özdemir'i ormana götürüp, öldüresiye dövdü, ardından polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gözaltına alınan baba-oğul tutuklanırken, Şeyhmus Özdemir 15 gün sonra yaşamını yitirdi.

SANIKLARA 18'ER YIL HAPİS CEZASI

Veysi Erdal ve Kadir Ozan Erdal hakkında Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Davanın karar duruşmasında savcı, sanıkların 'kasten öldürme' suçunun sabit görüldüğünü belirterek, ömür boyu hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Savcı, sanıklar için tahrik hükümlerinin de uygulanmasını istedi. Mahkeme heyeti, Veysi Erdal ile oğlu Kadir Ozan Erdal'ı 18'er yıl hapse mahkum etti. Sanıklara haksız tahrik indirimi uygulanmadı.

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KARAR YARGITAYA TAŞINDI

Karar, önce bölge adliye mahkemesine ardından Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından incelenen dosyada, şu ifadelere yer verildi:

"Eylemleri gerçekleştirmeye olay tarihinden önce karar verdikleri, kararları ile icraatları arasında makul bir süre geçtikten sonra eylemleri gerçekleştirdikleri ve bu suretle tasarlamanın unsurları oluştuğu halde 'tasarlayarak kasten öldürme' yerine, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde 'kasten öldürme' hükümleri kurulmuştur. Maktulün, H.E.'nin internet ortamında kaydettiği çıplak fotoğraflarını, yine internet ortamında yayınlamak şeklindeki haksız tahrik oluşturan eylemleri nedeniyle, sanıklar hakkında alt ve üst sınırlar arasında makul indirim yapılması yerine, asgari miktarda indirim uygulanması hukuka aykırı görüldüğünden, sanıklar ile katılan tarafların temyiz istemlerinin kabulüyle, temyiz edilen hükmün bozulmasına karar verildi."

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Yargıtay'ın bozma kararı sonrası sanıklar yeniden Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.