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Feministlere 1’er yıl hapis istendi

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#Beyoğlu#Feminist#Hapis
Feministlere 1’er yıl hapis istendi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2024 07:00

Beyoğlu, Sıraselviler’de 2020’deki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Feminist Gece Yürüyüşü düzenlemek isterken gözaltına alınan 34 kişiye Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçundan 1’er yıl hapis cezası istendi.

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Kendilerini feminist olarak adlandıran bir grup kadın, 2020 yılındaki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Taksim Meydanı’na doğru yürüyüş yapmak isteyince gözaltına alınmış ve 35’ine dava açılmıştı. İstanbul 58’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sadece kadınlardan biri katıldı. Mütalaasını açıklayan savcı, kadınların uyarılara rağmen dağılmadıkları için Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiklerini belirtti ve 1’er yıl hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Savcı, dava sürecinde ölen kadınlardan biri hakkındaki davanın ise düşürülmesini istedi.

Mahkeme, son savunmalarını hazırlamaları için kadınlara süre vererek duruşmayı erteledi. 

 

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#Beyoğlu#Feminist#Hapis

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