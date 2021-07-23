Felaket demir attı

Rize 6 kişinin öldüğü, 2 kişinin kaybolduğu felaketten 8 gün sonra yeniden sele teslim oldu.

Yağış özellikle Fındıklı ilçesinde etkili oldu. Fındıklı’da dün sabah saatlerinde etkisini arttıran sağanağın ardından dereler taştı, yollar kapandı, ilçe merkezinde cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastığı ilçede, mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı.

Sağanağın sürdüğü kentte bazı köy yolları da ulaşıma kapandı. Rize Valisi Kemal Çeber, “Mahsur kalan 9 kişiyi kurtardık. 2 köy boşaltıldı, 5 yol kapandı” dedi. Yağış Artvin’in Arhavi ilçesinde de etkili oldu. Dereler taştı, köy yolları kapandı. Mahsur kalan 30’dan fazla kişi kurtarıldı, ilçe merkezinden ise 200 kişi güvenli alanlara tahliye edildi.

Artvin Arhavi’de caddeler göle dönünce kurtarma çalışmaları botlarla yapılabildi. Bazı vatandaşlar evlerinin kapısından çıkıp yüzerek kurtulmaya çalıştı.

RİSK ALTINDAKİ 665 YAPI YIKILACAK

Karadeniz'de 2 yıl önce 40 yıldır haziran ayı ortalaması 19 derece civarında olan deniz suyu sıcaklığının 26 dereceye yükseldiği tespit edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Ordu ve Samsun illerini kapsayan 15 maddelik ‘İklim Değişikliği Eylem Planı’ hazırladı. Risk altında olan 1950 binanın acil olarak taşınması gerektiği tespit edildi.

Rize’de 40 ayrı dere yatağında sel riski altındaki 665 bina tespit edildi. Bayram sonrası tebligatların ardından tahliye edilerek yıkılacak yapıların sahipleri, kentsel dönüşüm kapsamında bir yıl içinde inşa edilecek yeni konutlara taşınacak.

BAKAN SOYLU: BU GECE 24’E KADAR YAĞIŞ VAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sel yaşanan Artvin ve Rize’nin ilçelerinde çalışmaları inceledi, açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, “Yarın (bu)gece saat 24.00´e kadar kuvvetli yağış uyarısı var ve bu uyarıları herkesle paylaştık. Bu nedenle tüm tedbirleri aldık, tüm tahliyeleri gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu kadar kuvvetli yağış olmaz” diye konuştu. Mahsur kalan vatandaşların tahliyesi, su birikintilerinin temizlenmesi ve diğer konularda yetkililerden bilgi alan Bakanlar, ziyaret ettikleri bazı ev ve iş yerlerindeki vatandaşlara “geçmiş olsun” dileklerini ilettiler.

Gece saatlerinde bir açıklama daha yapan Bakan Soylu, Murgul’da kayıp olan bir vatandaşın arama çalışmalarına devam edildiğini söyledi.

Şiddetli yağmurda araçlar suya gömüldü, birçok kişi botlarla tahliye edildi.

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