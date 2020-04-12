Fedakârlık izleri

Pandemi hastanesi olarak hizmet veren Gazi Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun mesaileri süresince uzun süre tıbbi maske ve koruyucu gözlük takmak zorunda kalan sağlık çalışanları, kendilerini ve ailelerini riske atmamak için de evlerinden ve ailelerinden ayrı yaşamak dahil her türlü fedakârlığı sergiliyor. Doktor Merve Türker en büyük endişesinin “enfekte olup göreve devam edememek” olduğunu söylüyor. Hemşire Ayşe Kaya da, “Ailemiz önemli ama vatan görevi kutsaldır diyerek motive oluyoruz” sözleriyle özetliyor fedakarlıklarının boyutunu.



