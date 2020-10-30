Fedakar öğretmenler, okulu eğitime hazır hale getirdi

İlçenin Yeni Mahallesi'ndeki Yunus Emre Ortaokulu'nda görevli öğretmenler, okullarının bakım ve onarımını gerçekleştirmek için birer inşaat ustası gibi çalıştı. Eksiklikleri bulunan okulları için malzeme temin eden gönüllü öğretmenler, ellerine fırça alıp, okulun duvarlarını boyadı, sıraların tadilatını ve zımparasını yaparak, tüm sınıfları, öğrencileri için yeni eğitim öğretime hazırladı. Öğrencilerinin daha iyi bir ortamda eğitim almasını sağlamak için el birliğiyle çalışan öğretmenler, okulun tamamını elden geçirerek bahçedeki basketbol potaları ve voleybol direklerini de boyayarak oyun alanları oluşturdu.

Pandemi sürecini fırsata çevirerek yüz yüze eğitim hizmeti verecekleri sınıfları öğrencileri için hazırlayan öğretmenler, fedakarlıklarıyla takdir topladı. Okulda 3 yıldır Sosyal Bilgiler öğretmeni olan Ümit Karaman, "Sıralarımızı zımparaladık. Macunlarını çektik, boyadık. İlk fırsatta da okulumuzu boyadık. Bu arada tadilat çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çünkü biz öğretmenliğe aşık insanlarız. Ulu önderimiz Atatürk'ün dediği gibi yeni nesil bizim sırtımızda yükselecek" dedi.

İngilizce Öğretmeni Özlem Yıldırımdan da pandemi nedeniyle uzun süredir ayrı kaldıkları öğrencileri için kolları sıvadıklarını ifade etti. Okulun onarımı için gönüllü olduklarını belirten Yıldırımdan, "Okulumuz için el birliği içinde çalıştık. Sadece erkek öğretmenler değil biz de kadın öğretmenler olarak bu işe el attık. Keşke bu yıl böyle olmasaydı. Biz pandemi sürecini lehimize çeviriyoruz" diye konuştu.

Okulda görev yapan Beden Eğitimi öğretmeni Sinan Doğan ise, "Okul çok da güzel oldu. Sonucuna baktığımız zaman iyi ki de yapmışız diyoruz. Okulumuzdaki boya badana işlerinden sonra diğer eksik kalan işleri de yapacağız. Pandemi döneminde uzaktan eğitim ile verdiğimiz derslerden kalan zamanımızı bu şekilde değerlendiriyoruz. Bu da bizi motive ediyor. Öğretmen arkadaşlarımızın desteği ile bu çalışmalarda bulunduk. Bu çalışmalarımız devam edecek" dedi.