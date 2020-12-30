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Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/ (DHA)
Haber Giriş: 30.12.2020 - 12:11 | Son Güncelleme:

Feci yangın! Ev kullanılmaz hâle geldi, 2 kardeşi itfaiye kurtardı

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Feci yangın! Ev kullanılmaz hâle geldi, 2 kardeşi itfaiye kurtardı
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İzmit'te 3 katlı bir apartmanın ikinci katında çıkan yangında evde mahsur kalan 2 kardeş, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürülürken, ev kullanılamaz oldu.

Yangın, saat 10.00 sıralarında, Kozluk Mahallesi Aynalıkavak Sokak’taki 3 katlı bir apartmanın ikinci katında çıktı.

Kısa sürede alevlerin sardığı daireden anne Gülşah Al, kızları Nur ve Elif’i (2) de alarak çıkmayı başardı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri evde mahsur kalan kardeşler Çağatay (4) ve Zafer Can Al’ı (17) kurtararak dışarı çıkardı.

Dumandan etkilenen 2 kardeş, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürülürken ev kullanılamaz oldu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.

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