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Feci kazada hayatını kaybetmişti... Büşra, son yolculuğuna uğurlandı

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#Büşra Eryürek#Trafik Kazası#Cenaze
Feci kazada hayatını kaybetmişti... Büşra, son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2023 16:48

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobilde hayatını kaybeden Büşra Eryürek'in (22) cenazesi, toprağa verildi. Kaçan otomobil sürücü B.S. yakalanıp, tutuklandı.

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Kaza, dün Muratdede Mahallesi 29 Ekim Bulvarı'nda meydana geldi. B.S. yönetimindeki 06 BLD 264 plakalı otomobil, yolun sağında park halinde bulunan 16 TR 950 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde yolcu olarak bulunan Büşra Eryürek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan otomobil sürücüsü B.S.'nin ise kaçtığı tespit edildi. Kaçan sürücü yakalanırken, Eryürek'in cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Eryürek'ün cenazesi, bugün Çameli ilçesi Kocaova Mahallesi'nde toprağa verilirken, sürücü B.S. tutuklandı.

Feci kazada hayatını kaybetmişti... Büşra, son yolculuğuna uğurlandı

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#Büşra Eryürek#Trafik Kazası#Cenaze

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