Feci kazada hayatını kaybeden anne, oğlu ve torununa veda... Gözyaşları sel oldu

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Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Ankara- Niğde Otoyolu'nun Niğde gişeleri yakınlarında meydana geldi. Ferman Kaya yönetimindeki 33 BNP 75 plakalı TIR, aynı yöne giden Yunus Efdal (59) yönetimindeki 51 ABN 608 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, minibüsteki 7 kişiden Beyaz Efdal, oğlu Mert Efdal ve torunu Ahmet Bircan'ın hayatını kaybettiği belirledi.



3'ÜNÜN DURUMU AĞIR



Yaralanan minibüs sürücüsü Yunus Efdal, Cevat Bircan (37), Seda Bircan (22) ve Yunus Emre Efdal (12) ise ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yunus Emre Efdal’ın sağlık durumunun iyi olduğu, diğerlerinin ise hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi.

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