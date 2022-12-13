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Feci kazada 5 öğretmen yaralandı

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#Balıkesir#Burhaniye#Mürvet Bozdağ
Feci kazada 5 öğretmen yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 12:35

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde meydana gelen kazada 5 öğretmen yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Pelitköy Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğretmenlerini taşıyan Mürvet Bozdağ yönetimindeki 10 ADD 17 plakalı otomobil Çanakkale-İzmir Karayolu'nun Öğretmenler Mahallesi girişi yakınında yağmur nedeniyle ıslanan yolda kaydı.

Yön değiştiren otomobil orta refüje çıkarken, aydınlatma direğine çarparak durabildi. Araçta büyük hasar meydana gelirken, ön koltukta oturan öğretmenlerden biri araçta sıkıştı.

Feci kazada 5 öğretmen yaralandı
Kaza yerine gelen itfaiye sıkışan yaralıyı çıkarırken, otomobilde bulunan öğretmenler ambulanslarla Burhaniye Devlet Hastanesine sevk edildi.

Öğretmenlerden 4’ü ayakta tedavi edilirken, araçta sıkışan öğretmen ise ayağındaki kırık yüzünden tedavi altına alındı. Kaza yerine gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, yetkililerden bilgi alırken, yaralı öğretmenleri hastanede ziyaret etti. Müdür Zihni, 4 öğretmenin ayakta tedavi edildiğini, diğer öğretmenin de hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

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Feci kazada 5 öğretmen yaralandı

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#Balıkesir#Burhaniye#Mürvet Bozdağ

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