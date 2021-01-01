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Hasan YILDIRIM - Özgür EREN / DHA
Haber Giriş: 01.01.2021 - 09:20 | Son Güncelleme:

Feci kaza! Mecidiyeköy'de polis aracı bariyerlere çarptı

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Mecidiyeköy'de yağışlı hava nedeniyle aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden trafik polisi, bariyerlere çarptı. Yaralı iki polis, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, D-100 karayolu Mecidiyeköy yol ayrımında saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolu Topkapı istikametinde ilerleyen trafik polisi, havanın yağışlı olması nedeniyle aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç, çelik bariyerlere saplandı. Kazada iki polis memuru yaralandı. Sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı iki polis ambulans ile Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİSLER OLAY YERİNE KOŞTU

Kazayı duyarak olay yerine çok sayıda polis geldi. Polisler, yaralı arkadaşlarının hayati tehlikesinin olmadığını öğrenince rahat bir nefes aldı. Kaza nedeniyle bir süre kapalı kalan yol kaza yapan polis aracının çekilmesiyle normale döndü.

Feci kaza Mecidiyeköyde polis aracı bariyerlere çarptı


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