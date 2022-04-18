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Feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

#Trafik Kazası#Batman#Midibüs
Feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Batman’ın Gercüş ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüs, yol kenarındaki kayaya çarptı. Kazada 1’i hamile kadın 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

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Kaza, akşam saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 AG 165 plakalı yolcu midibüsü, Midyat’tan Dargeçit ilçesine gitmek üzere yola çıktı. İçerisinde yolcuların bulunduğu midibüs, iddiaya göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Midibüs, yol kenarındaki kayaya çarptı. Yoldan geçenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda, sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, midibüsteki yaralılara müdahale etti. Kazada 1’i hamile kadın 3 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiririrken 3 kişi de yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gerçüş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedenleri ise otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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#Trafik Kazası#Batman#Midibüs

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