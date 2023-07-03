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Feci kaza... Canlı yayın aracı beton direğe çarptı: 2 ölü 1 yaralı

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#Samsun-Ordu Karayolu#Trafik Kazası#Saliha Adıgüzel
Feci kaza... Canlı yayın aracı beton direğe çarptı: 2 ölü 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2023 07:00

Ordu’da çekim yaptıktan sonra Sinop’a giden HDI Yapım adlı firmanın canlı yayın aracı, dün sabah saatlerinde Samsun-Ordu karayolu Irmaksırtı mevkisinde sürücüsü Ahmet Ali Çelenk'in kontrolünden çıkarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

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Kazada araçtaki Saliha Adıgüzel (36) ile Furkan Akbulut (19) hayatını kaybetti, Mustafa Gürler (45) de yaralandı.

Gürler, hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan sürücü Çelenk, sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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#Samsun-Ordu Karayolu#Trafik Kazası#Saliha Adıgüzel

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