Feci kaza... Canlı yayın aracı beton direğe çarptı: 2 ölü 1 yaralı

Mehmet Emin COŞKUNDERE / DHA
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2023 07:00
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Ordu’da çekim yaptıktan sonra Sinop’a giden HDI Yapım adlı firmanın canlı yayın aracı, dün sabah saatlerinde Samsun-Ordu karayolu Irmaksırtı mevkisinde sürücüsü Ahmet Ali Çelenk'in kontrolünden çıkarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.
Kazada araçtaki Saliha Adıgüzel (36) ile Furkan Akbulut (19) hayatını kaybetti, Mustafa Gürler (45) de yaralandı.
Gürler, hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan sürücü Çelenk, sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.