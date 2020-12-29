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Müfit ONBAŞI/ÇUBUK, (Ankara) (DHA)
Haber Giriş: 29.12.2020 - 11:08 | Son Güncelleme:

Feci kaza ayırdı! Gizem öldü, nişanlısı yaralı

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Feci kaza ayırdı! Gizem öldü, nişanlısı yaralı
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil devrildi. Kazada sürücü Hasan Doğan (22) yaralanırken, nişanlısı Gizem Yılmaz (20) hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Ağılcık Mahallesi, Şehit Fatih Mehmet Ata Caddesi üzerinde meydana geldi. Ağılcık Mahallesi Muhtarı İsmail Doğan'ın oğlu Hasan Doğan yönetimindeki 06 VYA 55 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Elektrik direğine çarparak duran otomobilde sürücü Doğan ile yanındaki nişanlısı Gizem Yılmaz yaralandı.

İhbar üzerine gelen ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak tedavi altına alınan yaralı çiftten Gizem Yılmaz, gece yarısı hayatını kaybetti. Hasan Doğan'ın tedavisi ise sürüyor. Yaklaşık 5 ay önce nişanlanan çiftin yaz döneminde evlenmeyi planladıkları öğrenildi.

Feci kaza ayırdı Gizem öldü, nişanlısı yaralı

 

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