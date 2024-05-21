Fatoş’un katiline en ağır ceza

Haberin Devamı

İzmir’de yaşayan Mehmet Dinç (28) ve Fatoş Çetin (27) çiftinin bir çocukları vardı. Mehmet Dinç, Mart 2023’te çocuğunun annesi Fatoş Çetin’i, birlikte yaşadıkları evde göğsünden bıçaklayarak yaraladı. Dinç olayın ardından tutuklandı. 12 suç kaydı bulunan Dinç, 6 ay sonra 1 Eylül 2023’te tahliye edildi. Fatoş Çetin ise tedavisinin ardından İstanbul’da yaşayan ailesinin yanına taşındı. Dinç’in tahliye olduğunu öğrenen Çetin, mahkemeye başvurarak 6 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Mehmet Dinç, 18 Eylül 2023’te 22.30 sıralarında Fatoş Çetin’in Ümraniye’de ailesi ile yaşadığı gecekonduya gitti. Mehmet Dinç, gecekondunun demir parmaklıklarını keserek içeriye girdi. Fatoş Çetin’i, boğazından ve sırtından olmak üzere 6 yerinden bıçaklayarak kaçtı.

KIZI KANLAR İÇİNDEKİ ANNESİNİN YANINDAYDI

Haberin Devamı

Sabah 09.00 sıralarında kızını uyandırmak isteyen anne Fatma Çetin, odadan ses gelmeyince baba Erdal Çetin’e haber verdi. Baba Erdal Çetin, kızının kapının arkasında yerde yattığını, 1.5 yaşındaki torununun ise hareketsiz haldeki annesinin üzerinde oyun oynadığını gördü. Erdal Çetin, kızını kanlar içerisinde görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fatoş Çetin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Erdal Çetin’in, cinayetin Mehmet Dinç tarafından işlenmiş olabileceğini söylemesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ağabeyinin Ataşehir’deki evinde saklanırken yakalanan Dinç, sevk edildiği nöbetçi hâkimlik tarafından tutuklandı. Cinayette kullandığı bıçak ise bir konteynerde bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Dinç hakkında ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Anadolu 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz günlerde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Mehmet Dinç, müştekiler Fatma ve Erdal Çetin katıldı.

Mehmet Dinç savunmasında, olay günü saat 22.30 sıralarında maktul Fatoş Çetin’in evine gittiğini, maktulün kendisini içeriye davet ettiğini, başka erkeklerle olan yazışmalarını gösterdiğini ve kendisini bu nedenle tahrik ettiğini iddia etti. Fatoş Çetin’in bıçağı alarak kendisine saldırdığını öne sürdü. Kendisinin ise bıçağı elinden alarak Fatoş Çetin’e sapladığını, kaç hamle yaptığını hatırlamadığını, daha sonra evden ayrıldığını, bir anlık öfke ile yaptığını ve pişman olduğunu ifade etti.

Haberin Devamı

‘BABA BU ADAM BENİ ÖLDÜRECEK’

Duruşmada söz alan Fatoş Çetin’in babası Erdal Çetin ise şunları söyledi: “1.5 yıl önce benim kızımı İzmir’e götürdü. Kızım bana oradan telefon etti ve ‘Baba bu adam beni öldürecek’ dedi. İzmir’den kızımı yanıma getirdim. Olay günü bizi de öldürebilirdi. Şikâyetçiyim. Yalan söylüyor. Ölen insana iftira atılmaz. Ömür boyu cezaevinde yatmasını istiyorum”

Mahkeme Başkanı Cengiz Doğan, Mehmet Dinç’i, ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın sabıkalı geçmişi dikkate alınarak cezasında indirim yapılmadı.