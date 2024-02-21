Fatma Sevim Baltacı'nın hayatını kaybettiği kazada sürücü için istenen ceza belli oldu

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Beyoğlu İmrahor Caddesi'nde 10 Şubat akşamı AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Fatma Sevim Baltacı'ya, Muratcan Türkyılmaz aracıyla çarparak ölümüne neden olmuştu. Gözaltına alınarak İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Türkyılmaz, araçtaki hızının 60-70 kilometre arasında olduğunu belirterek, "Olay sebebiyle çok üzgünüm. Kaza esnasında alkollü değildim. Kendim de sağlık personeliyim. Olay yerinden ayrılmadım. İlk müdahaleyi de ben yaptım" dedi. Türkyılmaz, "Taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

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Soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Savcılığı şüpheli Muratcan Türkyılmaz'ın 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsini talep etti. Şüpheli Muratcan Türkyılmaz, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.