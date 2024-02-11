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Fatma Sevim Baltacı son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#Recep Tayyip Erdoğan#Fatma Sevim Baltacı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2024 16:53

Trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

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 AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.  

Fatma Sevim Baltacı son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan'ın yanı sıra cenaze törenine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum ve çok sayıda isim katıldı. Taziyeleri, Fatma Sevim Baltacı'nın eşi Muharrem Baltacı ile ablası Ayşe Uzun ve kardeşleri kabul etti. 

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Fatma Sevim Baltacı son yolculuğuna uğurlandı

Fatma Sevim Baltacı son yolculuğuna uğurlandı

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#AK Parti#Recep Tayyip Erdoğan#Fatma Sevim Baltacı

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