Fatma Şahin’in babası Mustafa Kıymık son yolculuğuna uğurlandı

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Solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören Mustafa Kıymık, 30 Haziran akşamı hayatını kaybetti. Kıymık için bugün Hanifi Şireci Camisi'nde cenaze düzenlendi.

Fatma Şahin'in taziyeleri kabul ettiği cenazeye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti ve CHP Gaziantep milletvekilleri, belediye başkanları, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in kıldırdığı namazın ardından Kıymık'ın cenazesi, asri mezarlıktaki aile kabristanda defnedildi.

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