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Fatma Şahin ‘Emekli Kart’ı tanıttı

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#Fatma Şahin#Emekli Kart#İndirim
Fatma Şahin ‘Emekli Kart’ı tanıttı
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2024 18:06

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentte yaşayan 65 yaş üstü 76 bin vatandaşın yararlanacağı ‘Emekli Kart’ı tanıttı.

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18- 24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla verilen iftarda Şahin tarafından tanıtılan Emekli Kart’ı kullanan vatandaşlara içme suyunda, ilan ve reklam vergisinde ve belediyeye bağlı sosyal tesislerde yüzde 20 indirim uygulanacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Haydi Sofraya Lokantaları’nda yüzde 20 indirim olacak. Gazi Konut projelerinde emekliler için yüzde 20 konut kontenjanı ayrılacak. Doğalgaz tesisatı desteği başvurularında öncelik, kentte bulunan mağaza ve firmalarda özel indirimler yer alacak. 

LOKAL MÜJDESİ 

Şahin tanıtımda “Yaşlılarımızdan kim hobi bahçesi istiyorsa yeni dönemde hobi bahçesi yapacağız. Bostanınızı ekip biçeceksiniz istediğiniz gibi. Bir diğer istediğiniz de emekliler lokaliydi. Öğretmen Evi’nin eski tesisi yıkılıyor. Eski yerine de bir emekli lokali yapacağız. Yeni dönemde ayrıca bu lokalleri çoğaltacağız” dedi. 


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#Fatma Şahin#Emekli Kart#İndirim

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