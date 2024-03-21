Fatma Şahin ‘Emekli Kart’ı tanıttı

Haberin Devamı

18- 24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla verilen iftarda Şahin tarafından tanıtılan Emekli Kart’ı kullanan vatandaşlara içme suyunda, ilan ve reklam vergisinde ve belediyeye bağlı sosyal tesislerde yüzde 20 indirim uygulanacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Haydi Sofraya Lokantaları’nda yüzde 20 indirim olacak. Gazi Konut projelerinde emekliler için yüzde 20 konut kontenjanı ayrılacak. Doğalgaz tesisatı desteği başvurularında öncelik, kentte bulunan mağaza ve firmalarda özel indirimler yer alacak.

LOKAL MÜJDESİ

Şahin tanıtımda “Yaşlılarımızdan kim hobi bahçesi istiyorsa yeni dönemde hobi bahçesi yapacağız. Bostanınızı ekip biçeceksiniz istediğiniz gibi. Bir diğer istediğiniz de emekliler lokaliydi. Öğretmen Evi’nin eski tesisi yıkılıyor. Eski yerine de bir emekli lokali yapacağız. Yeni dönemde ayrıca bu lokalleri çoğaltacağız” dedi.







Haberin Devamı