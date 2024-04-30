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Fatih'te yumruk atarak yere düşürdükleri şüpheliyi gasbettiler

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#Fatih#İstanbul#Polis
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 12:53

İstanbul Fatih'te sokak ortasında yürüyen bir kişi, kimliği belirsiz iki kişi tarafından tarafından gasbedildi. Şüphelilerin adama yumruk atarak yere düşürdüğü ve çantayı alıp kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 25 Mart'ta saat 09.30 sıralarında Fatih Laleli'de meydana geldi. İddialara göre, sokak üzerinde yürüyen bir kişi 2 şüpheli tarafından takip ediliyordu.

Şüphelilerden biri, önlerinde yürüyen kişiye yaklaşıp arkasından yumruk attı. Adam aldığı darbeyle yere düşerken sırtındaki çantayı diğer şüpheli aldı.

Şüpheliler çevredekilerin bakışlarına aldırış etmeden olay yerinden koşarak uzaklaştı. Gasbedilen kişi vatandaşların yardımıyla ayağa kalkabildi.

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri şüphelilerden birini yakalayarak gözaltına alırken diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Fatihte yumruk atarak yere düşürdükleri şüpheliyi gasbettiler

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GASP ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerden birinin yolda yürüyen adama yumruk attığı diğer şüphelinin ise çantayı aldığı anlar yer alıyor.

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#Fatih#İstanbul#Polis

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