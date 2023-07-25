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Fatih'te tepki çeken olay... KadÄ±nlara yangÄ±n tüpüyle saldÄ±rmÄ±ÅŸlardÄ±! YakalandÄ±lar

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#Ä°STANBUL#FATÄ°H#SaldÄ±rÄ±
Fatihte tepki Ã§eken olay... KadÄ±nlara yangÄ±n tÃ¼pÃ¼yle saldÄ±rmÄ±ÅŸlardÄ± YakalandÄ±lar
OluÅŸturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 16:22

Ä°stanbul'un Fatih ilÃ§esinde kadÄ±nlara yangÄ±n tÃ¼pÃ¼nÃ¼ sÄ±karak kaÃ§an Kemal K., OÄŸuzhan K. ve Ebru Y, polis tarafÄ±ndan yakalandÄ±.

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Sosyal medya Ã¼zerinde bir otomobilden yolda yÃ¼rÃ¼yen kadÄ±nlarÄ±n Ã¼zerine yangÄ±n tÃ¼pÃ¼ sÄ±kÄ±lan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin yayÄ±lmasÄ± Ã¼zerine soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±.

Polis ÅŸÃ¼phelilerin kimliklerini kÄ±sa sÃ¼rede belirledi. SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n haklarÄ±nda kasten yaralama suÃ§undan iÅŸlem yapÄ±lmasÄ± istediÄŸi ÅŸÃ¼pheliler yakalandÄ±.

Fatih Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± ekiplerin gÃ¶z altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± Kemal K., OÄŸuzhan K. ve Ebru Y.'nin iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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Fatihte tepki Ã§eken olay... KadÄ±nlara yangÄ±n tÃ¼pÃ¼yle saldÄ±rmÄ±ÅŸlardÄ± YakalandÄ±lar

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#Ä°STANBUL#FATÄ°H#SaldÄ±rÄ±