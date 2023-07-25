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Sosyal medya Ã¼zerinde bir otomobilden yolda yÃ¼rÃ¼yen kadÄ±nlarÄ±n Ã¼zerine yangÄ±n tÃ¼pÃ¼ sÄ±kÄ±lan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin yayÄ±lmasÄ± Ã¼zerine soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±.
Polis ÅŸÃ¼phelilerin kimliklerini kÄ±sa sÃ¼rede belirledi. SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n haklarÄ±nda kasten yaralama suÃ§undan iÅŸlem yapÄ±lmasÄ± istediÄŸi ÅŸÃ¼pheliler yakalandÄ±.
Fatih Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± ekiplerin gÃ¶z altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± Kemal K., OÄŸuzhan K. ve Ebru Y.'nin iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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