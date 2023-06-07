Fatih'te taşlı sopalı kavga

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Olay, dün Silivrikapı Mahallesi’nde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, binanın inşaatındaki çalışmalar sırasında bitişikteki başka bir bina zarar gördü. Bina sakinleri ile işçiler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taş, sopa, sapan ve keserin de kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışanları gözaltına aldı. Kavga anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, yerde yatan bir kişiye sopa ve sapanla saldırıldığı görülüyor. (DHA)