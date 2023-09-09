Fatih'te tadilattaki otelde korku dolu anlar: 2 işçi mahsur kaldı

Haberin Devamı

Yangın, saat 14.00'te Fatih ilçesi Millet Caddesi üzerinde tadilat halindeki 5 katlı bir otelin depo kısmında yangın çıktı. Depodaki çarşafların tutuşmasıyla yoğun duman oluşurken, dumanlar kısa sürede bütün oteli doldurdu. O sırada otelde tadilat çalışmalarını yapan 2 işçi mahsur kaldı. Dumanları görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.