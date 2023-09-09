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Fatih'te tadilattaki otelde korku dolu anlar: 2 işçi mahsur kaldı

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#Otel#Yangın#Fatih
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2023 15:36

Fatih'te tadilat halindeki bir otelin depo kısmında çıkan yangında mahsur kalan 2 işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Yangın, saat 14.00'te Fatih ilçesi Millet Caddesi üzerinde tadilat halindeki 5 katlı bir otelin depo kısmında yangın çıktı. Depodaki çarşafların tutuşmasıyla yoğun duman oluşurken, dumanlar kısa sürede bütün oteli doldurdu. O sırada otelde tadilat çalışmalarını yapan 2 işçi mahsur kaldı. Dumanları görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Fatihte tadilattaki otelde korku dolu anlar: 2 işçi mahsur kaldı



Gelen ekipler, depoda tutuşan çarşaflara müdahale etmeye başlarken mahsur kalan 2 işçi ise merdivenli itfaiye aracıyla kurtarıldı. Yangın kısa sürede ekipler tarafından kontrol altına alındı. Yangın sırasında otelin bitişiğindeki binalarda oturanlar da büyük panik yaşadı. Bina sakinlerinden Gülnihal Gencer, yangının kendi binalarında çıktığını sanıp aşağı indiğini ancak yatalak 2 hastası olduğu için çok telaşlandığını belirterek, "Haberimiz yoktu eczacımız aradı eviniz yanıyor diye. Baktık bizim terasa doğru dumanlar yoğun bir şekilde geliyor. Aşağı indik" dedi.

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#Otel#Yangın#Fatih

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