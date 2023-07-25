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Fatih'te sahte para operasyonu

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#İstanbul#Fatih#Polis
Fatihte sahte para operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 12:18

İstanbul Fatih’te sahte para operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda 12 milyon dolara tekabül edecek özel üretim kağıt ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri “parada sahtecilik” suçu ile ilgili şüphelilerin yakalanması ve faaliyetlerin engellenmesine yönelik çalışma başlattı. İncelemeler sonucunda polis ekipleri, 21 Temmuz’da Fatih’te tam teşekküllü dijital matbaada sahte para basıldığının belirledi. Harekete geçen polisler, adrese operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda, 5 ve 100 dolarlık banknotlar halinde toplamda sahte 2 bin 942 dolar, 100 doların ebadının sığdığı 12 bin sayfadan oluşan 12 milyon dolara tekabül edecek özel üretim kağıt, 8 adet dolar basımında kullanılan materyal, 3 parçadan oluşan sahte para üzerine eklenen hologramların bulunduğu şeffaf naylon, 2 adet banka çeki, 1 adet kamera kayıt cihazı, 1 adet dizüstü bilgisayar, bilgisayara ait 2 hard disk, 3 flash bellek, 1 kumpas ölçüm aleti, 2 mor ışık, 19 yazıcı, çok sayıda toner ve kartuş, 1 banknot detektörü, 3 laminatör makinesi, 1 kağıt kesim makinesi, 2 para sayma makinesi, 1 kağıt kesim makinesi, 2 rulo şeffaf renkli jelatin film, 40 bin adet çeşitli ebatlarda kuşe kağıt, 5 adet üzerinde Benjamin Franklin silueti bulunan baskı kalıbı ve 6 adet kap içerisinde sahte para yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi. Operasyon düzenlenen adreste çeşitli sahte para yapımında kullanılan eşyaların bulunması üzerine gözaltına alınan 1 şüpheliye adli işlem başlatıldı. Konuya ilişkin çalışmalar devam ediyor.

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#İstanbul#Fatih#Polis