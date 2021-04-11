Fatih'te polis ekipleri denetim yaptı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında, polis ekipleri Fatih’te denetim yaptı. Halkın özellikle hafta içi günleri ilgi gösterip yoğunluk oluşturduğu yerlerde denetim yapan polis ekipleri, vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. İş yerlerine de yapılan denetimlerde, dükkân sahiplerinin tedbirlere uyup uymadığı kontrol edildi. Yapılan denetimlerde ilçe genelinde vatandaşların tedbirlere uyduğu görüldü. Denetimde devriye atarak gezen polis ekiplerinin denetim anları da yaka kameralarına yansıdı.

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