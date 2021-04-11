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Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 11.04.2021 - 11:42 | Son Güncelleme:

Fatih'te polis ekipleri denetim yaptı

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Fatih'te polis ekipleri denetim yaptı

FATİH'te polis ekipleri, koronavirüs kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında iş yerleri ile halkın hafta içi yoğun olduğu meydan ve sahillerde denetim yaptı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında, polis ekipleri Fatih’te denetim yaptı. Halkın özellikle hafta içi günleri ilgi gösterip yoğunluk oluşturduğu yerlerde denetim yapan polis ekipleri, vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. İş yerlerine de yapılan denetimlerde, dükkân sahiplerinin tedbirlere uyup uymadığı kontrol edildi. Yapılan denetimlerde ilçe genelinde vatandaşların tedbirlere uyduğu görüldü. Denetimde devriye atarak gezen polis ekiplerinin denetim anları da yaka kameralarına yansıdı.

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