×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Fatih'te panik anları: Balonun peşinden koşan oğlunu otomobilin altında kalmaktan son anda kurtardı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Fatih#Balon
Fatihte panik anları: Balonun peşinden koşan oğlunu otomobilin altında kalmaktan son anda kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2024 12:55

İstanbul Fatih'te Serhat Acet, oyun oynadığı balonun peşinden caddeye koşan oğlunu ezilmekten son anda kurtardı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Haberin Devamı

Olay, 1 Mart Cuma günü öğle saatlerinde Fatih Kocamustafapaşa Mahallesinde meydana geldi. Cadde üzerinde bakkal dükkanı işleten Serhat Acet içeride 2 yaşındaki oğlu Ali Acet ile vakit geçiriyordu. Küçük çocuğun oyun oynadığı balon dükkandan dışarı doğru uçunca çocuk da peşinden çıktı. Balonun caddeye uçmasıyla birlikte çocuk caddeye doğru koştu. Çocuğunun peşinden koşan baba Ali Acet, oğlunun bir taksinin altında kalmasını son anda önledi.

Ali Acet, "Çocuğuma içeride çikolata veriyordum. Daha sonra balonuyla oynamaya başladı. Balonu dışarı uçunca ben pek önemsemedim ama oğlum önemsemiş. Balonun peşinde koştu. Ben onu izliyordum. Allah'tan yetişebildim. Arabanın tam önünden aldım. Taksici de beni son anda farketti. Yoksa ikimizi birden ezerdi. Hala olayın şokundayım. Caddede başka çocukların yürüdüğünü görünce rahatsız oluyorum acaba yola atlarlar mı diye. Hala o telaştayım" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Fatih#Balon

BAKMADAN GEÇME!