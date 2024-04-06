Fatih'te panik anları: Balonun peşinden koşan oğlunu otomobilin altında kalmaktan son anda kurtardı

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Olay, 1 Mart Cuma günü öğle saatlerinde Fatih Kocamustafapaşa Mahallesinde meydana geldi. Cadde üzerinde bakkal dükkanı işleten Serhat Acet içeride 2 yaşındaki oğlu Ali Acet ile vakit geçiriyordu. Küçük çocuğun oyun oynadığı balon dükkandan dışarı doğru uçunca çocuk da peşinden çıktı. Balonun caddeye uçmasıyla birlikte çocuk caddeye doğru koştu. Çocuğunun peşinden koşan baba Ali Acet, oğlunun bir taksinin altında kalmasını son anda önledi.

Ali Acet, "Çocuğuma içeride çikolata veriyordum. Daha sonra balonuyla oynamaya başladı. Balonu dışarı uçunca ben pek önemsemedim ama oğlum önemsemiş. Balonun peşinde koştu. Ben onu izliyordum. Allah'tan yetişebildim. Arabanın tam önünden aldım. Taksici de beni son anda farketti. Yoksa ikimizi birden ezerdi. Hala olayın şokundayım. Caddede başka çocukların yürüdüğünü görünce rahatsız oluyorum acaba yola atlarlar mı diye. Hala o telaştayım" dedi.