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Fatih’te otomobil tur otobüsüne çarptı: 2 yaralı

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#Tur Otobüsü #Trafik Kazası#Otomobil
Fatih’te otomobil tur otobüsüne çarptı: 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2022 04:49

Fatih’te gece saatlerinde kavşaktan dönmek isteyen yabancı plakalı tur otobüsüne, aynı istikamette seyir halindeki otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil orta refüje savrularak durdu. Kazada 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Fatih Adnan Menderes Bulvarında saat 02.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,  Onur Düzgün idaresindeki 34 FLN 626 plakalı otomobil, Topkapı istikametinde giderken henüz bilinmeyen bir nedenle kavşaktan Aksaray istikametine dönmek isteyen yabancı plakalı tur otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrularak orta refüje çıktı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Onur Düzgün ve beraberindeki ismi henüz öğrenilemeyen kadın yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından en yakın hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri otomobilde inceleme yaptı. Polis ekipleri, yabancı plakalı tur otobüsünün şoföründen, bir vatandaşın tercümanlık yapmasıyla bilgi aldı. Kazaya karışan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. 

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#Tur Otobüsü #Trafik Kazası#Otomobil

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