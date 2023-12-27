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Fatih'te motokuryenin ölümüne neden olmuştu... Somali Cumhurbaşkanının oğlunun ilk duruşması 16 Ocak’ta

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#Fatih#Somali#Kurye
Fatihte motokuryenin ölümüne neden olmuştu... Somali Cumhurbaşkanının oğlunun ilk duruşması 16 Ocak’ta
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2023 13:03

İstanbul Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud’un yargılanmasına 16 Ocak’ta başlanacak. İddianamede Sheikh Mohamud’un 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 33 Asliye Mahkemesince kabul edildi. Mahkeme ilk duruşma tarihini 16 Ocak olarak belirledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 30 Kasım 2023 tarihinde Kennedy Caddesi Aksaray istikametinde Yunus Emre Göçer'in sevk ve idaresindeki 16 AFL 804 plakalı sayılı araca şüpheli Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un sevk idaresindeki 06 CD 4581 plaka sayılı aracıyla çarpması sonucu Göçer'in ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ve 6 Aralık'ta vefat ettiği kaydediliyor.

Müşteki Öznur Göçer'in 13-15 Aralık'ta alınan ifadesinde şikayetçi olduğu, 20 Aralık'taki ifadesinde ise "Bu aşamada herhangi bir şikayetinin bulunmadığını" beyan ettiği iddianamede yer alıyor. İddianamede, şüphelinin kusurlu eylemiyle Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebebiyet verdiği belirtilerek "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor.

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#Fatih#Somali#Kurye

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