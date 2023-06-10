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Fatih'te metruk binada çıkan yangına Fener Rum Lisesi'nden müdahale edildi

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#Fatih#Yangın#Fener Rum Lisesi
Fatihte metruk binada çıkan yangına Fener Rum Lisesinden müdahale edildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2023 03:20

Fatih'te 4 katlı metruk binanın 3'üncü katında çıkan yangın yan binaya sıçradı. Dar sokaklarda ilerlemekte güçlük çeken itfaiye ekipleri, yanan binanın karşı tarafında bulunan Fener Rum Lisesi'nin bahçesinden yangına müdahale etti.

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Yangın, saat 23.00 sıralarında Balat Mahallesi Sancaktar Yokuşu'nda bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katında çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yan binanın çatısına sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dar olması nedeniyle sokağa girmekte zorluk yaşayan itfaiye ekipleri, metruk binanın karşı tarafında bulunan Tarihi Fener Rum Lisesi'nin bahçesinden yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmalar sonrası söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma olmadı.

Fatihte metruk binada çıkan yangına Fener Rum Lisesinden müdahale edildi

“İTFAİYE GEÇEMEDİ, DAR SOKAKLAR”

Mahalle sakinlerinden Muhammed Yasir Akyüz,” Bu sokakta oturuyorum, dumanı görünce geldik. Kapı açılmıyordu, levyeyle açtılar. İtfaiyeler geçemedi, dar sokaklar. Sokağa araç çekmişler. Görüyorsunuz itfaiye aracı en aşağıda duruyor. Hala söndüremediler 1 saati geçti hala çalışıyor itfaiyeler” dedi.

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Fatihte metruk binada çıkan yangına Fener Rum Lisesinden müdahale edildi

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#Fatih#Yangın#Fener Rum Lisesi

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