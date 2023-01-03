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Fatih'te kırtasiyede taciz: İtiraz üzerine tutuklama kararı

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#Taciz#Kırtasiye#Fatih
Fatihte kırtasiyede taciz: İtiraz üzerine tutuklama kararı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2023 10:08

Fatih kırtasiye dükkanına giren 14 yaşındaki kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve ev hapsi kararı verilen kırtasiye çalışanı A.S. için savcılığın itirazı üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheli A.S. yeniden gözaltına alındı.

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Olay, Fatih'te 28 Aralık Çarşamba günü yaşandı. İddiaya göre, 14 yaşındaki kız öğrenci, okul çıkışında cadde üzerinde bulunan bir kırtasiyeye girdi. Genç kız, kırtasiyeye girdikten bir süre sonra kırtasiye çalışanı yanına yaklaştı. Kimsenin içeride olmadığı sırada kırtasiye çalışanı öğrenciye sarılarak öpmeye çalıştı. Bir müşterinin içeri girmesiyle Kırtasiyeden çıkan kız, evine giderek durumu ailesine anlattı. Babanın şikayeti üzerine kırtasiye çalışanı A.S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Savcılığın “Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanmasını talep ettiği şüpheli A.S. hakkında İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğince "konutu terk etmemek" şeklindeki adli kontrol şartı uygulanmasına karar verildi.

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TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Bunun üzerine savcılık, şüphelinin adli kontrol kararına itirazda bulundu. Savcılık itirazında, 15 yaşından küçük mağdur kız çocuğunun tacizini doğrular nitelikteki kamera görüntüleri ile suçun işlendiğine dair kuvvetli şüphe olduğu gerekçesiyle şüphelinin tutuklanmasını talep etti. İtirazı değerlendiren üst mahkeme, A.S. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı. A.S Fatih ilçe Emniyet müdürlüğü ekiplerince yeniden gözaltına alındı.

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#Taciz#Kırtasiye#Fatih

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